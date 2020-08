Motorista de aplicativo se joga de carro durante sequestro-relâmpago na Baixada Fluminense - Divulgação / Segurança Presente Rio - Um motorista de aplicativo se jogou do carro, neste domingo, durante um sequestro-relâmpago, na Baixada Fluminense. De acordo com a Segurança Presente, dois passageiros embarcaram no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias e anunciaram o assalto assim que entraram no veículo.

Eles obrigaram o motorista a dirigir até o bairro de Santa Cruz da Serra, também em Duque de Caxias. Após rodarem com o motorista pelo local, os criminosos obrigaram a vítima a se deslocar para Belford Roxo. Ao passarem por uma equipe do Segurança Presente, o motorista se jogou do veículo em movimento.

Segundo os agentes do Segurança Presente, um dos criminosos tentou assumir a direção do veículo e se chocou contra o poste. Nesse momento, um dos homens conseguiu fugir e o outro foi detido pela equipe. Ele possuía uma réplica de arma de fogo.