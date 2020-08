Rio - Policiais Civis da Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM) do Centro, prenderam neste domingo um homem no Centro do Rio por lesão corporal decorrente de violência doméstica e cárcere privado. Após Flávio Da Silva De Andrade, de 42 anos, entrar na residência do casa, na comunidade do Fallet Fogueteiro, em Santa Teresa, gritando e xingando a vítima.

De acordo com a especializada, a vítima estava passando mal, quando por volta de 7h da manhã, Flávio entrou na residência já gritando e xingando a mulher. Ao encontra-la deitada no quarto, o agressor pulou em cima da vítima e passou a enforcá-la e socar a cabeça e rosto da mulher. A vítima passou a gritar por socorro, na esperança de ser ajudada por vizinhos.

Ainda segundo a delegacia, depois de algum tempo, a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor, mas toda a vez que tentava fugir da casa era novamente agarrada com golpe de mata-leão e impedida de sair. Em desespero, a vítima começou a dizer que iria procurar a delegacia, na esperança que o Flávio ficasse com medo e parasse as agressões, porém ele se irritou e passou a agredi-la ainda mais.

A vítima conseguiu correr para o quarto e ligar rapidamente para seu irmão, que depois de 30 minutos conseguiu chegar a residência, momento em que o autor saiu rapidamente da casa. Em seguida, equipes da Polícia Civil iniciaram buscas pela região de Santa Teresa e encontraram o agressor próximo aos Arcos da Lapa, no Centro.