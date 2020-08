Rio - Um policial civil foi encontrado morto neste domingo no Parque Anchieta, na Zona Norte do Rio. Ele foi identificado como Vicente Ximenes da Silva, da delegacia de Ricardo Albuquerque. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar uma ocorrência na Rua Cipriano Barata e encontraram o policial morto.



Segundo testemunhas, ele teria tido uma discussão com um mototaxista da região, que seria seu desafeto.

De acordo com Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), foi instaurado inquérito para apurar a morte de Vicente Ximenes da Silva. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.