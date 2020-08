Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira, um homem que não teve o nome divulgado, suspeito de atirar em três idosos após entrarem por engano na comunidade do Jóquei , em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu no dia 11 deste mês.

De acordo com a PM, na manhã deste domingo, policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento quando avistaram um homem em atitude suspeita no bairro do Jóquei, mesmo local onde aconteceu o ataque aos idosos. Durante a abordagem, uma pistola calibre .9mm foi encontrada com o suspeito. Ele foi preso e encaminhado a 74ª DP (Alcântara).