As aulas presenciais estão suspensas em todo Estado do Rio de Janeiro por conta da pandemia de coronavírus, mas ações para impulsionar a educação e deixar o ambiente escolar aprimorado para o retorno dos alunos não param. No último dia 20, por exemplo, o governo do estado inaugurou a primeira escola no novo formato educacional voltado exclusivamente para o Ensino Fundamental.

A Escola Fundamental de Iniciação Profissional (EFIP) Henrique Lage, unidade da Faetec, atende 300 alunos do 6º ao 9º ano a partir de uma formação integral e vocacionada ao mundo do trabalho. São oferecidos conteúdos profissionalizantes, como conceitos previdenciários, educação financeira, empreendedorismo, robótica, sustentabilidade, educação alimentar, além de atividades esportivas e culturais.

"Estabelecemos como diretriz do nosso governo, na política de educação, o investimento no segmento convencional e, também, no ensino profissionalizante. As unidades da Faetec são fundamentais para gerarmos novas formações profissionais e prepararmos os jovens para o mercado de trabalho",afirmou o governador Wilson Witzel.



Localizada no bairro do Barreto, em Niterói, a Escola Fundamental de Iniciação Profissional (EFIP) Henrique Lage é a primeira de três unidades que serão entregues à população em 2020. As outras duas, neste mesmo formato, estarão nos complexos da Rede Faetec em Quintino e Marechal Hermes, ambos na Zona Norte da capital.



Oficinas

Com uma proposta de levar conhecimento tecnológico e novos métodos de ensino profissional aos alunos do 6º ao 9º ano, a cada ano, o aluno poderá fazer até cinco oficinas diferentes (podendo ampliar esse número conforme o interesse dele e à medida que o projeto for sendo desenvolvido). Serão nove horas de aula por dia na escola, incluindo três refeições.



Para atender a esse novo modelo, as unidades de Ensino Fundamental da Rede Faetec passaram por readequação de suas estruturas, remodelagem dos espaços, aquisição de material e ampliação dos ambientes, visto que o projeto demanda por espaços interativos e integrados.



Aluno do sexto ano do EFIP Henrique Lage, Isaque Coutinho, de 11 anos, deseja seguir a carreira de cientista. Ele foi um dos alunos aprovados no processo seletivo, em 2019, para a unidade. As aulas chegaram a serem iniciadas em março, mas foram suspensas por conta da covid-19. "Quero que as aulas voltem logo para reencontrar os amigos e até mesmo fazer novos. Por ter muitos recursos, acho a escola muito boa", resumiu o menino, que mora em São Gonçalo.