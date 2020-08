Estação do BRT, no corredor Transolímpica, é vandalizada novamente

Rio - Uma estação do BRT foi novamente alvo de vandalismo, na madrugada desta segunda-feira. Segundo a concessionária, criminosos invadiram a estação Tapebuias, no corredor Transolímpica, e quebraram o quadro de energia, equipamentos, porta e vidros da bilheteria, porta e pia do banheiro e uma porta automática. No final de semana, outras duas estações também tiveram equipamentos furtados e destruídos

A estação Tapebuias está fechada desde o dia 11 de agosto, quando teve o medidor de energia incendiado e cabos furtados.



Nas últimas 72 horas, três estações foram vandalizadas. No Morro do Outeiro, também no corredor Transolímpica, 200 metros de cabos de eletricidade foram roubados, deixando o local sem luz. Já na estação Aeroporto Jacarepaguá, no corredor Transcarioca, equipamentos das portas automáticas foram danificados.



O BRT ressaltou que dependendo do tipo de depredação, a estação precisa ser fechada e os usuários acabam.

Desde abril, 100 estações do sistema BRT foram vandalizadas e, atualmente, 34 estão fechadas devido a esse tipo de crime. Além dessas, 20 do eixo da Cesário de Melo, no corredor Transoeste, e a estação Otaviano, no Transcarioca, foram desativadas em 2018 por causa de violência e destruição do patrimônio público.