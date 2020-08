Vereador de São Gonçalo sofre morte cerebral

Rio - O vereador José Rafael de Abreu (DEM), conhecido como Fael, sofreu morte cerebral na manhã desta terça-feira. Ele estava internado desde 14 de agosto no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, para tratar complicações de um AVC.

Em nota, a assessoria do vereador, de 61 anos, confirmou o falecimento do parlamentar. Ainda não há informações sobre o horário e o local do sepultamento.

O prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nanci também se manifestou e decretou luto de três dias no município.

"É com muito pesar que começamos esta terça-feira, com a notícia do falecimento do amigo e vereador Fael. Ele que esteve ao meu lado desde a campanha e permaneceu durante um bom período como secretário municipal de Meio Ambiente durante minha gestão. Lutou bravamente pela vida nos últimos dias e temos a certeza que está sendo muito bem recebido no Reino de Deus. Decreto luto oficial de 3 dias em memória do amigo Fael Abreu", escreveu ele.

O vereador deixa esposa e duas filhas.