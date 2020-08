Secretaria de Estado de Fazenda do Rio apreende mais de R$ 1 milhão em mercadorias

Rio - Auditores Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) apreenderam, na semana passada, três veículos com uma carga de mais de 4,3 mil eletrodomésticos como televisões, fogões e cafeteiras, avaliada em mais de R$ 1 milhão. A empresa proprietária dos produtos participava de um esquema de sonegação fiscal. As apreensões aconteceram nos Postos de Controle Fiscal de Morro do Coco, Nhangapi e Levy Gasparian.

A fiscalização realizada pela Auditoria Fiscal Especializada (AFE) 14 – Trânsito e Barreiras Fiscais constatou que o contribuinte proprietário da carga realizou uma operação apontando como destinatário uma filial no Espírito Santo, quando na verdade a empresa entregaria as mercadorias no Rio sem recolher imposto. A sonegação foi feita na modalidade de imposto chamada de Substituição Tributária, onde uma empresa é responsável por recolher o ICMS devido em toda a cadeia produtiva.

A equipe também identificou que a filial localizada no Espírito Santo faz mal uso de um benefício fiscal oferecido pelo estado. Entre impostos e multa, a empresa terá que pagar mais de R$ 1,3 milhão.



"Estamos apertando o cerco nos postos de controle fiscal e novas fiscalizações estão programadas. Mesmo que a empresa consiga 'furar' a barreira fiscal, ela será pega pela malha fiscal e autuada posteriormente", explicou o Superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ, Rodrigo Aguieiras.