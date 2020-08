Duas pessoas ficam feridas em fuga após abordagem policial em São Gonçalo

Rio - Duas pessoas ficaram feridas, na noite desta segunda-feira, após uma tentativa de um carro a uma abordagem policial no bairro Pita, em São Gonçalo. Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento e notaram um carro "trafegando de forma suspeita", ao realizarem a abordagem, o veículo fugiu e bateu em uma moto.

Ainda segundo a PM, após a colisão, um dos passageiros do carro efetuou disparos contra a equipe policial e houve confronto. Ele conseguiu fugir na direção da comunidade da Coreia. Após a troca de tiros, os agentes constataram dois feridos nas proximidades.

Uma pessoa foi socorrida para o Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSSG) e o condutor da moto, por conta do acidente, recebeu atendimento no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros que havia sido acionada.

Os agentes confirmaram que o carro era roubado e foi apreendido.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).