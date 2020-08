Policial militar reage a assalto de ônibus e mata suspeito na Baixada Fluminense

Rio - Um policial militar lotado do Batalhão de Ações com Cães (BAC) reagiu a um assalto em um ônibus da linha 428 (Nova Aurora x Bonsucesso), na Avenida Fluminense, em São João de Meriti na manhã desta terça-feira e matou um dos assaltantes. De acordo com informações, três homens anunciaram o assalto ao transporte e o cabo da PM, que estava no banco de trás do veículo, trocou tiros com os homens.

Segundo os relatos do policial, ele estava no ônibus, indo para o trabalho quando dois homens entraram pela porta da frente e um entrou pela parte traseira do veículo e anunciaram o assalto. O agente trocou tiros com os homens e um deles morreu na hora. Ainda segundo ele, nenhum passageiro ficou ferido.

Policiais Militares do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam patrulhamento na região e foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio. De acordo com uma testemunha, foram ouvidos de cinco a seis tiros e um homem, vestido com roupas pretas e sem identificação, foi encontrado caído no chão.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e o SAMU foram acionados. Após a chegada dos agentes da Polícia Civil, o cabo da PM foi ao local e confessou ser o autor da morte.

O policial, com supervisão do BAC, foi encaminhado para a delegacia.