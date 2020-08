O sorriso das celebridades

A produção de conteúdo para a internet, que já fazia sucesso nos últimos anos, agora é uma realidade marcante na vida dos brasileiros. Na última semana, o ator Raphael Vianna visitou o consultório Boutique, na Barra da Tijuca. Além de fazer um tratamento ortodôntico, Raphael aproveitou para gravar sua participação na websérie documental Smile Makers Brasil, que estreia no YouTube, no dia 29 de setembro. A Websérie vai mostrar, ao longo de oito episódios, a transformação de sorrisos, o cotidiano de uma clínica de luxo da Barra da Tijuca e a vida pessoal e profissional das dentistas Rachel e Erika Abreu, que também são irmãs. Além de mostrar a transformação de pessoas anônimas que passarem pela clínica, a produção é esperada por ter a participação de diversas celebridades como a influencer Gabi Brandt, seu marido Saulo Poncio e a cunhada Sarah. Outros famosos como Thiago Martins, Paulo Rocha, Kyra Gracie, Bárbara Coelho, Carol Sampaio e Bob Burnquist também darão as caras na Smile Makers Brasil.

Carreira meteórica na televisão

Nascido em Barra Mansa, no estado do Rio, o ator Raphael Pereira Vianna, de 36 anos, estreou na televisão em 2006 na novela 'Bicho do Mato', da Record TV, onde interpretou o índio Iru, melhor amigo do protagonista, estrelando o núcleo principal da trama.

Em 2010 interpretou o sedutor Frederico Martinez em 'Araguaia', já na Rede Globo. No ano seguinte, entrou para o elenco de 'Morde & Assopra' vivendo o médico Tadeu Ferreira também na Rede Globo.

Em 2012 viveu o peão Josué na novela 'Amor Eterno Amor', fazendo par com Andréia Horta. Em 2013, interpretou o ambicioso Hélio de caráter duvidoso em 'Flor do Caribe', folhetim de Walter Negrão. Em 2014, interpreta o personal trainer Arnoldão em 'Império'. Em 2016 integra o elenco de 'A Terra Prometida' como a antagonista principal, Tobias.

No ano posterior, estrelou 'O Outro Lado do Paraíso', como Laerte Rodrigues, e em 2018 fez 'O Tempo Não Para', como Capitão Mateus Gonzaga. Atualmente, integra o elenco do seriado 'Os Roni', no Multishow, ao lado de Winderson Nunes e Tirulipa.