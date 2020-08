Serviço da Light reduz abastecimento em bairros da Zona Norte

Rio - Por causa da interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária Light, a Elevatória Acari, no bairro de mesmo nome, ficará fora de operação nesta quarta-feira, das 13h às 17h do mesmo dia.



Durante este período, o fornecimento de água será reduzido para os bairros de Acari, Parque Columbia e Pavuna, na Zona Norte do Rio. O abastecimento será retomado assim que o fornecimento de energia elétrica for restabelecido por parte da concessionária de energia. Em alguns locais, no entanto, pode levar até 24 horas para ser totalmente normalizado.



Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d'água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Cedae pede que os clientes usem água de forma equilibrada e, se possível, adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.