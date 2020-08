Detran: Identidades emitidas em maternidades e hospitais do estado já podem ser resgatadas

Rio - Com a retomada gradual dos serviços, o Detran informou que estará disponibilizando, a partir desta quarta-feira, a entrega de RGs solicitados antes da pandemia do coronavírus em maternidades e hospitais do estado do Rio.

De acordo com o órgão, as identidades emitidas na Maternidade Azevedo Lima, Hospital dos Lagos, Hospital Adão Pereira Nunes, Hospital da Mulher, Hospital da Mãe, Hospital Rocha Faria, Hospital Albert Schwartz e Maternidade Mariana Bulhões serão entregues em unidades do departamento que já estão em funcionamento. Para este serviço, não será necessário agendamento.

Para que o atendimento ocorra de forma segura, o Detran reforça que é obrigatório o uso de máscara e solicita que os usuários compareçam as unidades sem acompanhantes para evitar aglomerações e a disseminação do vírus.

Confira os locais:

- RGs emitidos na Maternidade Azevedo Lima deverão ser resgatados no Niterói Shopping - Rua da Conceição n° 188 , Centro – Niterói, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h;

- RGs emitidos no Hospital dos Lagos deverão ser resgatados em Saquarema - Av. Saquarema, nº 4299 - Porto da Roça, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

- RGs emitidos no Hospital Adão Pereira Nunes, deverão ser resgatados em Saracuruna - Rua Nascimento Silva, S/Nº, Quadra 4, Lote 15 - Parque Uruguaiana - Duque de Caxias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

- RGs emitidos no Hospital da Mulher deverão ser resgatados no Shopping do Jeans - São João de Meriti - Rua Cesar Lemos, nº 22 - Vilar dos Teles, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

- RGs emitidos no Hospital da Mãe deverão ser resgatados em Mesquita - Rua Juliana, nº 475 - Santo Elias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

- RGs emitidos no Hospital Rocha Faria deverão ser resgatados em Campo Grande - Av. Arthur Rios, nº 126, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

- RGs emitidos no Hospital Albert Schwartz deverão ser resgatados em Campo Grande - Av. Arthur Rios, nº 126, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

- RGs emitidos na Maternidade Mariana Bulhões deverão ser resgatados no Shopping Nova Iguaçu - Av. Abilio Augusto Távora, 1111, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.