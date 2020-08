Colaboradores do Museu da Amanhã são capacitados pela prefeitura para retorno com segurança

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, capacitou na manhã desta terça-feira colaboradores do Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio, para o retorno com segurança das atividades de lazer no local, previsto inicialmente para a Fase 6 do Plano de Retomada. A volta, no entanto, pode ser alterada de acordo com o monitoramento das curvas de contágio da covid-19, feito pelo Comitê Científico.



A turma de 35 pessoas recebeu qualificação sobre a importância da prática das Regras de Ouro e demais medidas de prevenção à Covid-19. Na aula, técnicos da Superintendência de Educação e Projetos (Sipe) da pasta vinculada à Secretaria Municipal de Saúde orientaram sobre o uso obrigatório da máscara; e a higienização das mãos com água e sabão líquido ou, quando não for possível, com álcool 70% em gel.



Outra recomendação foi sobre a importância da adoção de medidas para evitar aglomerações, como o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.



"Essas capacitações são fundamentais para ajudar a esses funcionários a implementarem as medidas preventivas à covid-19. São normas de segurança para evitar tanto a contaminação dos colaboradores quanto dos visitantes desses locais", ressalta a médica-veterinária Márcia Rolim, subsecretária de Vigilância Sanitária do Rio.