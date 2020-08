Polícia prende criminosos que balearam passageira em assalto a ônibus em Madureira

As investigações apontaram que um dos homens, após o assalto, havia se refugiado em Mangaratiba. Sabendo que ele estava se deslocando para aquele município, os agentes solicitaram auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para abordar o veículo do suspeito, que foi localizado em Itaguaí. Outro criminoso, que estava abrigado na residência para onde o comparsa estava a caminho, foi localizado no local. Já o adolescente foi encontrado na residência de um parente em Mesquita, na Baixada Fluminense.



Todos os três admitiram participação no roubo e foi possível identificar qual deles foi o autor do disparo. Os dois adultos são suspeitos de terem praticado outros roubos semelhantes e foram reconhecidos como autores de outro assalto a ônibus ocorrido recentemente no mesmo local.