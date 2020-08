Mulher é presa por tráfico enquanto tentava receber auxílio do governo

Rio - Uma mulher foi presa por tráfico de drogas enquanto tentava receber o auxílio emergencial do governo federal em uma agência da Caixa Econômica Federal no Méier, Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira. De acordo com a polícia, Rejane Andrade de Oliveira, de 34 anos, vinha sendo monitorada e através de cruzamento de dados foi descoberto que ela hoje estaria no banco para receber o benefício.



Aina segundo a polícia, havia um inquérito relativo a entrada de drogas e celulares no sistema penitenciário e a mulher seria intermediária na aquisição drogas e aparelhos eletrônicos.



A ocorrência foi conduzida à Delegacia de Roubo e Furtos de Automóveis (DRFA) onde foi cumprido o mandado de prisão. Após a adoção dos trâmites legais, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



