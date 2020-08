Chefe do tráfico do Morro do Chaves e mais 4 comparsas são presos em carro de aplicativo

Rio - PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) prenderam, no fim da noite desta terça-feira, o chefe do tráfico de drogas do Morro do Chaves, que fica em Barros Filho, na Zona Norte do Rio. Felipe dos Santos Garcia, conhecido como Bocão, foi capturado quando estava em um carro de aplicativo com quatro comparsas, dentre eles um menor.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo, um Volkswagen Voyage preto, foi interceptado pelo BPVE na pista sentido Zona Oeste da Avenida Brasil, na altura da agulha de acesso à Estrada João Paulo, em Barros Filho, por volta das 23h30. O bando esta indo para a comunidade Gogo da Ema, em Guadalupe.

Ainda segundo a polícia, Bocão é responsável pela guerra de facções rivais que vem aterrorizando os moradores de Barros Filho. Os outros quatro presos são:

. Victor Lima Melo, 20 anos

. Lucas Pereira Santos, 18 anos

. Marcos Vinícius Vidal Macedo, 23 anos

. 'Vulgo' Marlinho, 16 anos

Os agentes deram voz de prisão ao grupo e encontrou um farto material bélico ao revistar o carro:



. 3 pistolas, sendo uma Glock, calibre 9mm; uma Beretta 9mm; e uma Tauris 58 Hc plus . 380. A Glock e a Beretta estavam com a numeração raspada

. 3 carregadores

. 39 munições intactas

. 4 radiotransmissores

. 1 granada caseira

. 198 g de maconha

. 124 g de cocaína

. 3 celulares

. 3 relógios

. R$ 112 em espécie

O material e quatro dos cinco detidos foram encaminhados à 27ª DP (Vicente de Carvalho). Lá, eles foram autuados por associação ao tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas, porte de artefato explosivo ou incendiário e porte de arma de fogo de calibre permitido.

O menor foi levado à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), onde ficou apreendido.