Jardineiro agride a própria esposa e provoca corte profundo na perna dela em Campo Grande

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Zona Oeste (Deam-Oeste) prenderam em flagrante, na noite desta terça-feira, um jardineiro que agrediu a própria esposa em Campo Grande. Ele, que tem 34 anos, esganou a mulher, de 39, além de ofendê-la e empurrá-la, provocando um corte profundo na perna direita dela.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam-Oeste, o agressor chegou em casa por volta das 9h de ontem, quando começou a agredir a mulher do nada, por ciúmes. Ele chegou a apagou todos os contatos do telefone dela.

Por causa do corte na perna, a vítima procuro atendimento médico no Hospital Oeste D'Or, onde ficou durante praticamente todo o dia. De lá, ela foi direto para a delegacia denunciar o marido.

O jardineiro foi preso horas depois e quando foi abordado pelos policiais, tentou se passar por um primo, dando nome errado e ainda oferecendo ajuda para procurar o autor do crime (ele mesmo). Os agentes, no entanto, desconfiaram e enviaram a foto dele para delegada, que o reconheceu.

Na Deam-Oeste, o agressor foi autuado por lesão corporal e injúria na forma da Lei Maria da Penha.

"A mulher ficou imensamente satisfeita com a prisão e fez questão de olhar na cara do marido, na delegacia, quando fele foi preso", conta a delegada.