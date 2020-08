Policial aposentado é filmado proferindo ofensas homofóbicas e gordofóbicas contra jornalista

Rio - O jornalista e ex-colunista do Meia Hora, Rodrigo Teixeira, de 32 anos, denunciou ataques sofridos por parte de um policial civil aposentado enquanto trabalhava na ação de reintegração de posse da Casa Nem , centro de acolhimento LGBT, em Copacabana na tarde de segunda-feira. O digital influencer estava à serviço da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos do Rio, onde trabalha.

No vídeo, é possível ouvir o homem, identificado como Antônio Teixeira Alexandre Neto, em atitude agressiva xingando o jornalista e fazendo provocações, como "Quero tirar onda com você, gorducho", entre outras ofensas impublicáveis. O jornalista, que reagiu pedindo respeito, gravou trechos do ataque.

Confira o vídeo:

Rodrigo divulgou, nesta terça-feira, um depoimento na qual relata as ofensas. "Não é comum você ser insultado quando está na rua. Um popular me abordou desferindo contra mim injúrias, palavrões e palavras de baixo calão. Estávamos lá para resguardar direitos e até nós fomos vítimas de pessoas que acham que nós não podemos ter direito", diz.

O homem que aparece no vídeo proferindo os xingamentos é policial civil. De acordo com a 13ª DP (Ipanema), os envolvidos foram ouvidos, foi assinado um termo circunstanciado e o caso encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos diz que acompanha o caso e presta apoio jurídico e psicológico ao funcionário brutalmente ofendido enquanto estava em serviço. "A SEDSDH repudia veemente toda forma de preconceito e acompanhará todo o caso", afirma em nota.