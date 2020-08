Suspeito de matar policial civil é preso na Zona Norte

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar uma ocorrência na Rua Cipriano Barata e encontraram o policial morto. Segundo testemunhas, ele teria tido uma discussão com um mototaxista da região, que seria seu desafeto.

A especializada descobriu que Ruann Marques teria retornado ao bairro de Ricardo de Albuquerque e agentes foram ao local e não o encontraram em sua residência. De acordo com a Polícia Civil, um familiar do suspeito procurou os policiais e falou que Ruann se apresentaria somente após a chegada do advogado. Após cerca de uma hora, ele se apresentou e foi preso.

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado.