Mulher é mantida presa na casa do namorado no Morro do Chapadão

Rio - PMs do 41º BPM (Irajá) resgataram, nesta terça-feira, uma mulher que era mantida presa na casa do namorado, no Morro do Chapadão, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. O homem foi preso por impedir que a mulher deixasse o local.

De acordo com testemunhas, a vítima é deficiente auditiva e tem problemas com a fala. A Polícia Militar disse que os agentes chegaram até ela após receber denúncias de que no local havia uma pessoa vítima de violência doméstica.

A mulher e o namorado foram levados para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde ela e a mãe foram ouvidas. Ele foi atuado em flagrante pelo crime de cárcere privado e descumprimento de decisão judicial de medida protetiva da namorada.

A Polícia Civil disse que o homem tem várias anotações criminais por violência doméstica.