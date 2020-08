Polícia Federal faz operação contra pedofilia em Angra

Rio - A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira, um mandado de busca e apreensão durante uma operação contra pedofilia no Morro da Lagartixa, na Região da Costa Verde. Os agentes aprenderam celulares, HDs e pen drives.

A ação foi um desdobramento da Operação Glasnost, realizada em 2013, em Curitiba, no Paraná, e teve como objetivo apurar o compartilhamento de material pornográfico de crianças e adolescentes. O mandado foi expedido pela Vara Federal de Angra dos Reis.

As mídias, computadores e aparelhos telefônicos utilizados que foram apreendidos vão ser periciados.

Por causa da decisão do que restringiu as ações policiais em comunidades do estado durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19) , a PF disse que comunicou aosobre a ação.