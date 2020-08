Homem é preso após violentar a esposa por mais de um ano e mante-la em cárcere privado

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde desta quarta-feira, em Miguel Pereira, no Sul do Rio de Janeiro, por violentar a esposa por mais de um ano e mantê-la em cárcere privado. De acordo com policiais da 96ª DP (Miguel Pereira), o criminoso trancava a mulher em casa para que vizinhos não pudessem ver os machucados feitos por ele.

Agentes afirmam que após ser libertada, na delegacia a vítima informou que sofria violência doméstica e familiar há cerca de um ano e temia denunciar o agressor pois corria risco de morte, já que seu companheiro é uma pessoa muito violenta e a ameaça constantemente.

O criminoso foi preso e encaminhado a delegacia que investiga o caso, onde responderá pelos crimes.