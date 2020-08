Sequestrador se entrega após negociação; mulher e criança foram feitas reféns no Rio Comprido

Rio - Um homem que manteve uma mulher e uma criança reféns no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, se rendeu por volta das 7h da manhã desta quinta-feira. O Bope negociou a rendição. O homem, identificado como Renan Fortunato, entrou no prédio por volta das 3h desta madrugada ao se deparar com a polícia enquanto fugia para o Morro Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, Zona Sul do Rio.

Por volta das 8h, o criminoso deixou o prédio preso pela polícia. O pai de Renan, que é pastor, e vive no Morro do Cantagalo, em Copacabana, incentivou o filho a se entregar.

O homem se abrigou no apartamento na Rua Aristídes Lobo. Quando o bandido entrou na residência, a vítima conseguiu gravar uma mensagem informando o crime para a patroa, que acionou a polícia.

O sequestrador baleou o porteiro de raspão para que o acesso ao condomínio fosse liberado. Sebastião Braga, de 54 anos, foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar nesta madrugada e, nesta manhã, passa por atendimento e exames.

O Bope permanece no local. Um homem, que seria outro criminoso, está em óbito na rua.

Na noite de quarta-feira, uma mulher foi baleada e morreu durante intenso tiroteio no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio, na Rua Azevedo Lima, uma das vias de acesso ao Morro São Carlos. Ana Cristina da Silva, de 25 anos, estava com o filho, de 3 anos, indo trabalhar e os dois ficaram no meio do confronto. Ela se curvou para proteger o filho e foi atingida por tiros de fuzil na cabeça e na barriga.

Disputa de facções por domínio do São Carlos

Na noite de quarta-feira iniciou-se uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) pelo domínio do Complexo do São Carlos no Estácio, região Central do Rio de Janeiro, composto pelas comunidades do São Carlos, Mineira, Querosene e Zinco, que estavam sob o domínio da facção TCP.



Traficantes do Comando Vermelho do Morro do Coroa, com apoio de comparsas da Rocinha, iniciaram a invasão ao Complexo do São Carlos. Os bandidos fizeram a incursão pelo Morro da Mineira e pelo Morro do Querosene. Os traficantes do Comando Vermelho gravaram vídeo comemorando a invasão.