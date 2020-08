Prato cheio para o sucesso

Tentando sobreviver à pandemia e se reinventar, muitas empresas desenvolveram projetos revolucionários durante esse tempo. Com a Cellairis não foi diferente. A empresa de acessórios para celular conquistou seu espaço no Brasil em 2015, chegando na Barra da Tijuca, e hoje já tem lojas em 44 endereços diferentes em alguns estados do país. Após tantas conquistas próprias, a Cellairis decidiu empoderar alguns de seus colaboradores, oferecendo treinamento e empréstimo para que eles abrissem sua própria franquia da marca.

O diretor executivo da empresa, John Benitez, de 38 anos, acredita que a ideia nasceu junto com a sua carreira no mercado varejista, onde iniciou como estoquista, tendo passado por diversos cargos até chegar ao empreendedorismo: "Vim de uma origem muito simples e graças à minha família e aos grandes mentores, que eu encontrei desde quando era estoquista de loja, eu tive direcionamento. Quando me tornei empreendedor entendi que muitas pessoas não tinham direcionamento e sorte, então decidimos ser a sorte dessas pessoas e cuidar do nosso time".

Mais do que um projeto, a Escola de Empreendedores foi uma saída que o grupo encontrou para driblar as dificuldades ocasionadas pela pandemia. "Em 2019 nós fizemos esse projeto com um único colaborador, o projeto foi bem sucedido e a gente percebeu que tínhamos um diferencial, que é o engajamento do nosso time. Quando notamos que poderíamos perder alguns negócios na pandemia, por falta de engajamento de alguém que representasse o nosso negócio, a gente fez esse projeto se transformar em um programa de capacitação. Isso é uma continuidade do nosso planejamento de expansão no Brasil", afirmou John.