Rio - Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da pandemia de coronavírus no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim desta quinta-feira, foram registrados 159 novos óbitos e 2.523 novos casos da doença. Com a atualização, o total de mortes vai 15.859 e os casos confirmados vai a 219.198.