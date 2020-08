Um dia após Wilson Witzel (PSC) ter sido afastado do cargo de governador pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Benedito Gonçalves, por 180 dias e a Polícia Federal ter cumprido 13 mandados de prisão, o governador interino Cláudio Castro se reuniu ontem com o secretário de Saúde, Alex Bousquet, e subsecretários para discutir sobre os números de casos de covid-19 no Estado do Rio. O encontro foi no Palácio Guanabara, em Laranjeiras. Castro afirmou que não se pode perder o foco da pandemia. Witzel, porém, aguarda, na próxima quarta-feira, decisão do STJ se fica ou não afastado do cargo.

No segundo dia como governador, Castro se reuniu com representantes da Saúde que está sob os holofotes após os escândalos de supostos esquemas de corrupção. Em nota, o governador interino afirmou que o principal ponto é o coronavírus. "Saúde é prioridade, por isso, o acompanhamento sistemático para manter nossas ações na capital e no interior. Vamos unir nossos esforços com outras esferas de poder e trabalhar com diálogo e parceria, além de reforçar os instrumentos de controle e transparência", disse.

O secretário de Saúde apresentou ao governador mudança nos critérios de notificação dos casos da covid-19 e reforçou o aumento na quantidade de testes aplicados. "A primeira reunião nos trouxe a tranquilidade de que continuaremos tendo autonomia técnica para tomar as decisões corretas na área da Saúde e que trabalharemos em conjunto. Nosso foco é fazer o melhor para a população", pontuou Bousquet.

Na segunda-feira, Castro vai se reunir com todo o secretariado e depois conversar separadamente com a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento e Saúde e Educação para tratar do regime de recuperação fiscal e a retomada das aulas. Também está previsto na agenda encontro com representantes do governo federal para discutir sobre a situação da Cobal do Humaitá, que está sob o risco de fechar após os lojistas terem recebido ordens de despejo.