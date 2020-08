Operação conjunta prende um dos líderes do tráfico da Baixada Fluminense

Rio - Policiais da 64ª DP (São João de Meriti), em conjunto com policiais militares do 21º BPM, prenderam, neste sábado, um homem apontado como um dos líderes do tráfico na comunidade da Jaqueira, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A prisão aconteceu no bairro São Matheus, após ações de inteligência e monitoramento.



Segundo a Polícia Civil, foi cumprido um mandado de prisão por homicídio, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca da região.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.