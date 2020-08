Problema na rede aérea suspende circulação em trecho do ramal Saracuruna da SuperVia

Rio - A circulação de trens do trecho Gramacho-Saracuruna do ramal Saracuruna da SuperVia está suspensa desde o início da manhã desta segunda-feira. A concessionária informou que a interrupção aconteceu por causa de um problema na rede área de cabos na região.

O problema faz com que três estações (Campos Elíseos, Jardim Primavera e Saracuruna) e a extensão Vila Inhomirim fiquem fechadas, todas elas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O trecho entre Central do Brasil e Gramacho está funcionando, mas com intervalo irregular.

"Técnicos estão realizando os reparos para normalizar a circulação no menor tempo possível. Os clientes estão sendo informados sobre a operação por meio do sistema de áudio dos trens e estações", a SuperVia informou.