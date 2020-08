Cinco pessoas são presas por roubar cabos de estações do BRT na Zona Oeste

Rio - Pelo menos cinco estações do BRT foram depredadas neste fim de semana. Na Transolímpica, dois homens foram presos, na noite de sábado, roubando cabos da estação Morro do Outeiro, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Na manhã de domingo, outros três criminosos foram capturados levando cabos da estação Ilha Pura, no mesmo bairro.

O BRT disse que os alertas para as cinco prisões foram dados pela equipe de monitoramento do centro de controle operacional do consórcio.

No corredor Transoeste, a estação Riomar, na Barra da Tijuca, teve que ser fechada na manhã deste domingo. A bilheteria do local foi depredada e cabos elétricos foram furtados.

Ainda na Transoeste, a estação Gláucio Gil, no Recreio dos Bandeirantes, também teve furto de cabos e ficou sem energia durante boa parte do fim de semana. O mesmo problema foi visto na estação Taquara, do corredor Transcarioca.

De acordo com o BRT, desde abril, cerca de 100 estações foram alvo de vândalos e bandidos. Atualmente, há 35 delas fechadas por causa de ocorrências do tipo.