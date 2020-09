Linhas de ônibus do Rio serão submetidos a nova racionalização

Rio - A solução do comitê executivo criado na Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) para resolver o sumiço dos ônibus será um novo processo de racionalização das linhas municipais do Rio. A prefeitura pretende iniciar a implantação do projeto em até dez dias, começando pela reestruturação de 19 linhas que atendem à Zona Oeste. A informação foi antecipada ao jornal O DIA pelo secretário municipal de transportes, Paulo Jobim Filho. Ele informou que os passageiros deverão fazer mais baldeações.

A readequação do sistema vai começar pela Zona Oeste e poderá ser estendida para toda a cidade, caso as mudanças surtam efeito positivo. A região foi escolhida por ser considerada a mais problemática em questão de transporte público. O projeto prevê a modificação de trajetos e de horários e a extinção de linhas, além da criação de outras. O comitê trabalha com o universo de 59 linhas reclamadas do consórcio Santa Cruz, que atende à região, com base no canal 'SMTR com Você'. Deste total, 27 tiveram prioridade de avaliação devido ao índice de reclamações, das quais 19 têm perspectiva de readequação de frota. Os detalhes dos serviços alterados na primeira fase ainda serão divulgados.

"A área mais problemática dos ônibus e BRTs está na Zona Oeste, distâncias muito longas onde você tem um certo desequilíbrio maior do ponto de vista de retorno dos operadores e onde muitas pessoas têm muita dificuldade de mobilidade. O comitê está fazendo um estudo, que está praticamente pronto, de readequação da frota e das linhas de ônibus na Zona Oeste, que é exatamente onde os problemas estão centrados. Eu posso dizer que 27 linhas da Zona Oeste estão em fase final de readequação", afirmou o secretário.

"Estamos olhando a malha de mobilidade da região e verificando: 'essa linha não tem razão de ser, essa linha pode ser readequada ou podem ser estabelecidos novos horários de entrada e saída'. É uma forma de racionalização do transporte, visando dar mais condições aos usuários. Isso vai acabar se estendendo às outras regiões", explicou.

Segundo Jobim, as mudanças também atingirão linhas que fazem ligações da Zona Oeste com outras regiões. Bairros como Campo Grande e Santa Cruz são os principais alvos. É importante lembrar que o município passou por uma longa racionalização das linhas no fim de 2015, no governo anterior. O projeto recebeu críticas da população, que passou a fazer mais baldeações e a esperar mais tempo nos pontos. O atual secretário, no entanto, diz que a intenção é acertar e ficar atento para corrigir possíveis erros.

"Todo estudo precisa primeiro ser feito por uma equipe técnica competente, com doutores na área de transporte que conheçam a região. O ânimo é fazer muito bem feito e com a disposição de fazer melhor (...) Podemos garantir que nada será perfeito, porém estamos dispostos a rever sempre as mudanças", concluiu.

Desde o início da pandemia foram feitas mais de 920 ações de fiscalização e aplicadas 4.339 multas. As principais irregularidades encontradas são as de sempre: inoperância de linhas, má conservação, intervalo entre os ônibus acima do estabelecido e desorganização dos terminais do BRT. Um canal por Whatsapp com a população, o 'SMTR com Você' (98909-3717), tem auxiliado na revisão das linhas.