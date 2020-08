DRFA prende integrante de principal quadrilha de roubo a lojas de departamentos do estado

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, na manhã desta segunda-feira, Marcelo Sousa de Araújo, de 27 anos, conhecido como GD do Arará, de 27 anos. Ele faz parte da principal quadrilha de roubos a lojas de departamentos do estado e foi capturado em Bacaxá, Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com o delegado Márcio da Cunha Braga, titular da DRFA, GD do Arará foi localizado após um intenso trabalho de monitoramento da organização criminosa. Ele participou de diversas ações do bando, que é liderado por Aleksander da Conceição de Souza, 23, o Monstrão, que foi preso no último dia 17 de agosto.

Ainda segundo o delegado, a quadrilha de Monstrão é investigada por centenas de roubos, sendo considerada a que mais pratica assaltos a lojas de departamentos do estado.

Um dos crimes praticados pelo bando foi o assalto em Barra de São João, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, em 19 de agosto; confira!

Na ocasião, três criminosos foram presos, dentre eles Lucas Rodrigues de Souza, o Gigantinho, que tem 26 passagens pela polícia. Além disso, duas armas foram apreendidas e diversos celulares e eletroeletrônicos que haviam sido levados foram recuperados.