PM é preso em flagrante por tentar furtar moto próximo à estação das Barcas

Rio - Um PM do 12º BPM (Niterói) foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira, depois de tentar furtar uma moto na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói. O policial, que é sargento, foi capturado por agentes do programa Niterói Presente, próximo à estação das barcas, onde aconteceu o crime.

O militar foi levado à 76ª DP (Niterói), onde foi atuado por tentativa de furto.

A PM disse que, depois da distrital, o agente foi encaminhado ao Batalhão Especial Prisional (BEP), ainda em Niterói.