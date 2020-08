Morre mulher atacada a tiros em feira na Baixada Fluminense

Rio - Morreu, na madrugada desta segunda-feira, a mulher que foi baleada durante um ataque a tiros em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com testemunhas, o homem atirou na cabeça de Amanda Nunes, de 30 anos, em uma feira no bairro de Areia Branca . Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu.

"A paciente morreu na madrugada desta segunda-feira (31). Ela deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) no domingo (30), vinda de Belford Roxo, após ser baleada no rosto. Passou por uma cirurgia de emergência e estava internada no CTI, respirando com ajuda de aparelhos", confirmou o hospital em nota.



Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na 54ª DP (Belford Roxo) e agentes realizam busca em imagens de câmeras de segurança e testemunhas que presenciaram o fato.