Decon prende transexual que aplicava silicone industrial em mulheres

Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, uma transexual que realizava aplicações de silicone industrial nos glúteos de pessoas residentes nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Danyella Morenno realizava os procedimentos na residência dos clientes , que entravam em contato com ela por meio de redes sociais.

De acordo com a investigação, a presa vinha realizando as aplicações em clientes há cerca de dez anos. Ainda segundo a polícia, ela não possui habilitação para realização de procedimentos invasivos e utilizava material sem esterilização e totalmente impróprio para o uso em humanos.



Com base em trabalho de inteligência, os agentes conseguiram chegar à identificação da autora e ao endereço onde estavam localizados os produtos, no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense. No local, foram apreendidos seringas cirúrgicas, anestésicos e tubos de silicone industrial, todos impróprios para uso. Ela foi indiciada por vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo.