Rio - Um corpo foi encontrado carbonizado, neste sábado, dentro de uma viatura da Polícia Civil, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. De acordo com a especializada, o carro era da 1ª Corregedoria Regional de Polícia (CRP- Niterói) e estava em uma oficina no município para reparos mecânicos.

Segundo testemunhas, o veículo teria sido abordado e as vítimas teriam sido levadas para a Rua 100, no bairro de Caluje, onde o corpo foi encontrado.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o caso e tenta identificar a vítima. O corpo foi encaminhado ao IML para exame de necropsia e DNA. Foi realizada uma perícia no local e equipes da unidade realizam diligências para localizar testemunhas e câmeras de segurança que possam auxiliar as investigações.

A Corregedoria Geral de Polícia (CGPOL) está acompanhando o caso.