Rio - Um suspeito morreu e outro ficou ferido durante uma perseguição policial, na noite desta segunda-feira, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu por volta das 21h, da Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão, até a Avenida Radial Oeste, na Praça da Bandeira.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) estavam patrulhando a Francisco Bicalho quando desconfiaram de duas pessoas em uma moto. Eles deram ordem de parada, mas elas fugiram do local, quando se iniciou a perseguição.

Ainda segundo a PM, na altura da Praça da Bandeira, a dupla atirou contra os agentes, que revidaram. Os dois suspeitos caíram da moto. Um deles morreu no local e o outro foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. A viatura policial ficou com uma marca de tiro na parte da frente.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, munições e a moto usada na fuga. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).