Rio - Kaio Paixão de Souza, de 8 anos, que foi atingido por um tiro na cabeça na noite de sexta-feira enquanto brincava próximo a sua casa, na Rua Vereador Moacyr Pimentel , no bairro Flexeira, em Guapimirim, na, está internado no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, após passar por uma cirurgia no crânio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na manhã desta terça-feira, a criança, e agora está acordada e respirando em ar ambiente.