Uma vida mais doce... E sem culpa!

Tem quibe, muffin, brigadeiro... Se você ficou com água na boca mas tem medo de sair da dieta, um aviso: a BeFocus&Fit (Instagram @befocusefit), criada pela DJ Laura Atalla, oferece um variado cardápio de comer rezando. Tudo low carb, zero glúten, sem açúcar e lactose. Agora você pode saborear sem medo de furar a dieta - que já anda difícil de manter! - na quarentena.

Laura conta que o e-commerce, pensado há dois anos, é a realização de um sonho. "Fui me apaixonando pela nutrição e pelo estilo de vida saudável mas eu ainda estava enfiada no ramo do Direito. Hoje, vivendo e estudando o que eu amo (Nutrição), acabei tomando coragem e decidi caminhar com o meu sonho!", revela a jovem empreendedora de 25 anos.

As receitas foram idealizadas por ela. "Fico fazendo testes na cozinha até agradar meu paladar, e ele é bem crítico!", brinca. Sobre as preferências da galera, não podia dar outra: o rei dos docinhos. "A marca ainda está em fase de crescimento, mas o kit de brigadeiro proteico e as mousses já são bem procurados pelos chocólatras".

A proposta é oferecer snacks e docinhos saudáveis, mas que sejam agradáveis ao paladar. "A minha linha foge de ser sobre refeição. Ela é sobre lanches! Nosso outro diferencial é o valor dos produtos abaixo do padrão. E, claro, sem perder a qualidade".