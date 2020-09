'Estou sendo condenada sem nem ter direito a julgamento', afirma Flordelis

Rio - A deputada federal Flordelis, 56 anos, afirmou nesta terça-feira que tem sido atacada e não tem chances de defesa. "Estou sendo condenada, sem nem ter direito a julgamento", escreveu ela em postagem no Facebook. Ela vai responder na Justiça como a mandante do assassinato do próprio marido , o pastor Anderson do Carmo, 42, em junho do ano passado . Além de ser apontada como a responsável pelo crime, a parlamentar e a família foram alvos de uma operação do Ministério Público estadual (MPRJ) e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) no mês de agosto.

Seis familiares da deputada foram presos e 14 mandados de busca e apreensão sobre a morte do líder religioso foram cumpridos na casa da parlamentar, em Niterói, e em outros endereços ligados à ela, em São Gonçalo, na capital, e até mesmo Brasília. Também houve apreensão de celulares e computadores.



Na postagem na rede social, a pastora ainda afirmou que não irá se "esconder" e que não mandou matar o marido. Flordelis também afirmou que é "serva de Deus".

"Eu não tenho o que esconder, eu não mandei matar o meu marido. Se alguém perdeu com a morte dele, fui eu, ele era tudo pra mim, meu companheiro que me ajudava e me guiava, inclusive em todos os aspectos práticos da vida. Olhem para a minha trajetória até agora, não há nada do que possam me acusar, sempre fui uma serva de Deus, vivendo o caminho que Ele traçou para mim", escreveu ela.

Ainda segundo a parlamentar, a "verdade irá prevalecer".

O CRIME



O pastor Anderson do Carmo morreu na madrugada do dia 16 de junho do ano passado, quando havia acabado de chegar com a esposa, em Pendotiba. Ele foi alvo de vários tiros, na garagem da residência. O laudo da necrópsia apontou que o corpo do líder religioso tinha 30 perfurações de bala.



Na ocasião, F lordelis afirmou que o marido tinha sido morto durante um assalto . Ela disse que os dois estavam sendo seguidos por suspeitos em uma moto quando voltavam para casa.

Dois filhos do casal, Flávio dos Santos Rodrigues, 38, filho biológico da deputada, e Lucas Cézar dos Santos de Souza, 18, adotado por ambos, vão ser julgados como executores do crime. Eles estão presos desde a época do assassinato

"Flordelis é responsabilizada por arquitetar o homicídio, arregimentar e convencer o executor direto e demais acusados a participarem do crime sob a simulação de ter ocorrido um latrocínio. A deputada também financiou a compra da arma e avisou da chegada da vítima no local em que foi executada, segundo a denúncia", afirma o MPRJ.