Galeria de Fotos Pastor Everaldo chegando na sede da Policia Federal

Rio de Janeiro - RJ - 28/08/2020 - Policia - Policia Federal faz operaçao, batizada de Tris in Idem, um desdobramento da Operação Favorito e da Operação Placebo - ambas em maio, e da delaçao premiada de Edmar Santos, ex-secretario de Saude - na foto, Pastor Everaldo, chegando a sede da Policia Federal, zona portuaria do Rio - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia

Pastor Everaldo chegou à Superintendência da PF por volta das 8h20

Rio - O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária do ex-presidente do PSC, Pastor Everaldo . O magistrado atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

No mesmo dia de sua prisão, o pastor se afastou da presidência do PSC. Em seu lugar assumiu interinamente o vice-presidente do partido, Marcondes Gadelha.



Pastor Everaldo foi preso na última sexta-feira durante operação da Polícia Federal, que investiga um esquema de corrupção no governo do Rio. O caso corre sob sigilo ao menos até a análise sobre o recebimento de uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF).