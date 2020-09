Rio - Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Zona Oeste (Deam-Oeste) prenderam em flagrante, nesta terça-feira, um homem que deu socos no rosto da ex-esposa em Campo Grande. Ele, que tem 31 anos, ainda pegou um pedaço de madeira para agredir a mulher, de 27.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam-Oeste, o crime aconteceu após os dois discutirem por telefone, na segunda-feira. Após a discussão, ele pegou o carro e saiu em alta velocidade para a casa dela.

Ainda segundo a delegada, ao chegar no endereço, o agressor saiu rapidamente de seu veículo gritando, colocando o dedo no rosto da ex. Foi quando, ele deu dois socos em seu rosto, com um acertando sua testa e o outro sua boca. O homem chegou a pegar um pedaço de madeira dentro de seu automóvel para agredi-la.

Nesta terça, um dia depois das agressões, a vítima procurou a Deam-Oeste para denunciar o ex. Ele foi capturado ainda em Campo Grande. Na delegacia, foi atuado por lesão corporal.