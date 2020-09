Rio - Um motorista de van foi preso, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira, por descumprir pela segunda vez a medida protetiva a ex-mulher. Segundo a vítima, o homem, identificado como W. T., de 38 anos, descumpriu a medida ao chegar em frente a residência da mulher para devolver os filhos e começou a gritar no local, afirmando que era para a vítima sair de casa e também disse que "iria para a cadeia, mas iria matar" a ex-companheira.

A mulher procurou a Polícia Civil na última segunda-feira, e denunciou as ameaças e o descumprimento da medida. Diante da denúncia, a delegada titular da especializada, Mônica Areal, determinou que equipes realizassem buscas para localizar e prender o homem.

De acordo com a delegada, após agentes descobrirem que o agressor trabalhava como motorista de van, um policial da unidade ficou no ponto de vans e se passou por passageiro para embarcar no veículo dirigido por W. T.. Após ser confirmada a identidade, ele foi abordado no bairro de Santa Cruz e foi decretada a prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O motorista de van já possuía passagens pela polícia desde 2002, pelos crimes de roubo, lesão corporal, ameaça, dano e duas vezes por descumprimento de medidas protetivas de urgência.



Ele foi encaminhado à SEAP.