PM e Polícia Civil lançam estratégia para combater roubos de carga no Rio

plano de combate aos Rio - As polícias Civil e Militar lançaram nesta quarta-feira umde combate aos roubos de carga em toda a Região Metropolitana do Rio. As instituições buscam por interdependência para obter soluções em tempo real. A modalidade representa, hoje, cerca de 65% do lucro obtido pelos principais grupos criminosos que atuam no estado.

Segundo os secretários de Polícia Militar e Polícia Civil, coronel Rogério Figueiredo e delegado Flavio Brito, em agosto deste ano os números de roubos de carga foram reduzidos em 33%, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Os dados serão divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).

"Os números atuais da segurança pública mostram que essas medidas adotadas apresentam resultados positivos", garante, o secretário de Estado de Polícia Civil.

O objetivo é evitar que aconteça os roubos de carga através do policiamento preventivo. Para isso, a PM aumentou o patrulhamento e a segurança em vias expressas. O reforço ocorre nas Linhas Vermelhas e Amarela, na Avenida Brasil, Trans olímpica e Via Light e no Arco Metropolitano

Os batalhões da PM atuam em áreas consideradas críticas, como os acessos aos complexos do Chapadão e Pedreira, Irajá, Caxias, São João de Meriti e complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, onde segundo o delegado Felipe Curi, subsecretário de Integração Operacional, foram mapeadas e identificadas com maior incidente de roubos de carga.

"Nosso foco é evitar que o crime ocorra, é se antecipar aos criminosos. A PM reorganizou a logística para empregar policiais nesses locais de alto risco criminal", explicou o coronel Rogério Figueiredo.



Caso não consiga impedir as ações criminosas, a polícia vai agir com mais agilidade, tanto na tentativa de recuperação da carga, quanto no registro da ocorrência.

"O crime ocorrendo, a PM não vai deixar de fazer o seu papel. Vamos agir dentro da determinação do STF (que limitou as ações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia)", garantiu Figueiredo.