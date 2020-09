Polícia Civil prende integrante de quadrilha que aplicava golpes por anúncios falsos na internet

Rio - Policiais da 29ª DP (Madureira) prenderam, nesta terça-feira, uma mulher, que não teve o nome divulgado, apontada como integrante de uma quadrilha que roubava e extorquia pessoas através de falsos anúncios publicados na internet. De acordo com agentes, a criminosa foi capturada em Campo Grande, na Zona Oeste. Contra ela foram cumpridos três mandados de prisão preventiva.

Ainda segundo a polícia, a quadrilha anunciava produtos em anúncios falsos na internet e atraía as vítimas próximo às favelas Mundial e Proença Rosa, ambas em Honório Gurgel, na Zona Norte, sob o pretexto de entregar o produto, porém, no ponto de encontro, elas eram rendidas por criminosos armados, que roubavam seus pertences e as obrigavam a fornecer dados bancários e senhas de cartões, realizando transações utilizando uma máquina de cartão.

Investigações apontam ainda que um dos integrantes do bando, que era marido da criminosa, já havia sido preso em janeiro. Ele, além de utilizar a máquina do cartão, participava diretamente das abordagens e foi reconhecido em diversos roubos realizados pela quadrilha.