‘Banda Nave de Prata’ comemora 15 Anos com live especial

Rio de Janeiro - A Banda Nave de Prata, que tem como padrinhos os mestres e ícone nacional, o 14 Bis, além da amizade e parceria com a Banda Roupa Nova, está comemorando 15 anos de fundação. E neste sábado, 05 de setembro, a partir das 20h, a “NdP” realizará uma live show, com diversos convidados. A transmissão ocorre pelo YouTube (bandanavedeprata) e terá ainda uma campanha solidária, em prol de músicos que sobrevivem de shows e ainda não estão podendo trabalhar, estará no ar durante a apresentação.

Na Live Show, que é também um manifesto a vida e alerta para a solidariedade, haverá as participações de: Sérgio Magrão (14 Bis); Daniel Henrique, multi-instrumentista, revelado no "The Voice Kids", que gravou DVD Acústico com Ivete Sangalo, dentre outros trabalhos; Tabatha Aquino, carioca descoberta no Metrô, com shows no Rock In Rio, Vivo Rio, recebida nos maiores programas de TV do país e virou referência pra muitos artistas iniciantes; além dos Gêmeos do Samba, Bruno e Ramon Brás. O badalado guitarrista, Léo Biggi, comporá o time de músicos da Nave De Prata, nesta live especial.

Banda 'Nave de Prata' - Vivian Fernandes/Divulgação

O aniversário da Banda seria celebrado pelo país, com a turnê Nave Canta Clube da Esquina e Minas. Diante da pandemia, dezenas de shows tiveram que ser canceladas, por causa do isolamento social. Em vez de apresentações musicais, se juntaram para manifestações de preocupação e cuidados, com a campanha: Sozinhos Não, Conectados Pela Internet Contra O Covid-19. Defendendo o isolamento social e a não realização de shows presencias, pelos riscos eminentes.



A Nave é formada por Igor Sebastian, (baixo e vocal), Raphael Guimarães (Teclados e Vocal), Heitor Mendes (guitarra e violão), Gustavo Mesquita (baixo) e Fellipe Almeida (bateria e percussão) são os sonhos. Com a benção dos padrinhos, lançaram a releitura de um dos clássicos do quinteto, “Planeta Sonho”, no dia de seus 15 anos de vida, 25 de junho, deste ano.

Serviço:

O "Showlive" “Nave de Prata canta Clube da Esquina e Minas” é dia

Data: 05 de setembro (sábado)

Hora: 20h.

YouTube: @bandanavedeprata