Mulher é presa suspeita de matar e incendiar corpo de vítima

Rio - Policiais da 79ªDP (Jurujuba) prenderam, nesta quarta-feira, uma mulher suspeita de cometer um homicídio e ocultar o corpo da vítima . Ela foi encontrada no bairro de Apolo III, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Segundo os agentes, a criminosa teria matado uma mulher com golpes na cabeça, no bairro Guaxindiba, causando-lhe as lesões que resultaram em sua morte. Após o crime, ela incendiou parcialmente o corpo da vítima, colocando os restos mortais em sacos de lixo e o jogou em um matagal na região.