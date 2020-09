Polícia prende dois homens suspeitos de assaltar joalheria em Rio das Ostras

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira, dois homens que não tiveram a identidade revelada, suspeitos de assaltar uma joalheria na Rua do Cartório, em Balneário Remanso, Rio das Ostras. As mercadorias roubadas foram avaliadas em R$200 mil.

De acordo com agentes, equipes do 32ºBPM (Rio das Ostras) foram acionadas para irem ao estabelecimento depois de denúncias. Chegando no local, foram encontradas duas pistolas, 15 munições e uma motocicleta que os criminosos tinham roubado momentos antes. Todas as jóias foram recuperadas.

A dupla foi presa e encaminhada a 128ª DP (Rio das Ostras), onde responderá pelo crime.