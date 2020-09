Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira, quatro homens, que não tiveram a identidade revelada, suspeitos de venderem celulares roubados no camelódromo da Rua Uruguaiana, no Centro do Rio. De acordo com os agentes, com os criminosos foram apreendidos 222 aparelhos móveis.

O quarteto foi encaminhado a 4ª DP (Praça da República). Todo o material foi apreendido.