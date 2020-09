Lei cria programa de testagem regular de covid-19 para alunos da rede municipal

Rio - Foi promulgada a Lei nº 6.770/20 que cria um programa para testagem regular de coronavírus (SARS-CoV-2) e aferição diária de temperatura de alunos e profissionais de educação do município do Rio. De autoria do vereador Célio Lupparelli (DEM), a lei prevê a implementação do programa quando voltarem as aulas.

Visitantes das escolas também serão submetidos à aferição de temperatura.

“O programa terá que obedecer a alguns princípios: respeito à privacidade e à dignidade daqueles submetidos à testagem e aferição de temperatura corpórea; orientações e encaminhamentos necessários a pais, responsáveis e profissionais de Educação”, disse Célio Lupparelli.